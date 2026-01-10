Poggibonsi, Fondo Affitti 2025: il Comune aiuta 185 famiglie

E’ pubblicata sul sito del Comune la graduatoria definitiva del fondo affitti 2025. Complessivamente sono 185 le famiglie ammesse al contributo, che potranno ricevere grazie ad investimento del Comune di 190.000 euro.

"Il Fondo Affitti è una misura importante che abbiamo nuovamente scelto di sostenere con risorse dal nostro Bilancio comunale per dare una mano a chi è in difficoltà - dice la sindaca Susanna Cenni – Una misura che il Governo continua a non finanziare e che invece rappresenta una boccato d’ossigeno per tante famiglie".

"Un impegno verso le persone più fragili - ribadisce l’assessora alla coesione sociale Enrica Borgianni - che cerchiamo di articolare attraverso progetti, sinergie e azioni concrete come il sostegno al Fondo Affitti. In particolare la questione abitativa ci vede attivi su fronti diversi proprio per affrontare la diversa natura delle criticità presenti".

A Poggibonsi, dopo il bando e l’istruttoria che ne è seguita sono quindi 185 le famiglie ammesse in graduatoria di cui 49 in fascia B e 136 in fascia A (in base ai parametri previsti nel bando stesso). Complessivamente le risorse disponibili sono quasi 210.000 euro di cui 190.000 euro come investimento del Comune e quasi 17.000 euro di fondi regionali.

Dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva i soggetti ammessi sono tenuti a produrre le attestazioni di pagamento del canone di locazione, nei tempi e nelle modalità indicati dal bando.

La documentazione dovrà essere inviata con le solite modalità utilizzate per la presentazione della domanda. Per farlo c’è tempo fino al 31 gennaio 2026.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio stampa