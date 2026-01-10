Violenze sul compagno di cella, indagato detenuto nel carcere di Prato

Cronaca Prato
Notificato all'uomo accusato di tortura, violenza sessuale e lesioni, un avviso di conclusione delle indagini

Un detenuto nel carcere di Prato è indagato per tortura, violenza sessuale e lesioni personali aggravate ai danni del compagno di cella. È quanto avrebbe ricostruito la procura di Prato secondo cui, quanto scoperto, è un "ulteriore riprova della diffusa illegalità" nel carcere, dove appena ieri è stata denunciata un'aggressione subita da un agente, due giorni fa è stato scoperto un pacco contenente microcellulare, hashish e cocaina e dove da tempo si concentrano indagini e perquisizioni, come nel novembre scorso con il controllo per oltre 500 detenuti.

L'ultima inchiesta emersa coinvolge un 39enne, di nazionalità marocchina, detenuto per droga a cui è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini per le violenze sul compagno di cella, un italiano, che avrebbero provocato all'uomo "acute sofferenze fisiche e trauma psichico" venendo sottoposto "nel complesso a un trattamento inumano". Secondo le ricostruzioni tra i fatti contestati all'indagato ci sono l'aver svegliato di notte il compagno di cella con il pretesto che russava, costringendolo a rimanere sveglio, percosse, offese, l'avergli rovesciato sulla testa un bidone della spazzatura, bruciato le foto dei familiari e costretto a comprargli tabacco. E ancora tra le vessazioni di cui è accusato anche minacce rivolte all'altro detenuto nel caso in cui avesse cambiato cella e "plurime violenze sessuali", causandogli lesioni guaribili in dieci giorni.

La procura in una nota, dato l'esito delle indagini, invita "i detenuti vittima di soprusi in seno al carcere a collaborare", evidenziando inoltre la necessità di dotare il carcere di "telecamere e reti anti lancio per neutralizzare l'impiego di droni" per far arrivare pacchi con droga e cellulari, e di munire l'istituto "di sistemi antidrone e personale adeguato a garantire un compiuto servizio di vigilanza armata" anche per un "monitoraggio più penetrante" nelle camere di detenzione, soprattutto in orario notturno.

