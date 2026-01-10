Conferita la cittadinanza onoraria a Vittoria Tognozzi, superstite e testimone dell'Eccidio del Padule

Conferita all'unanimità la cittadinanza onoraria a Vittoria Tognozzi, fucecchiese testimone e superstite dell'Eccidio del Padule. A renderlo noto è il Comune di Fucecchio.

La decisione è arrivata durante la seduta di oggi, 10 gennaio, in Consiglio Comunale, dove tutti i gruppi consiliari (Partito Democratico, Orgoglio Fucecchiese, Fratelli d’Italia e Forza Italia) hanno votato a favore del conferimento della Cittadinanza Onoraria a Vittoria Tognozzi, Commendatore al Merito della Repubblica Italiana, quale riconoscimento "dell’altissimo valore morale, civile ed educativo del suo impegno a favore della memoria storica".

Tognozzi era sopravvissuta all’eccidio nazifascista del 23 agosto 1944, durante il quale 174 persone persero la vita nel territorio di Fucecchio e nei comuni vicini, vivendo fin da bambina un’esperienza drammatica che ha segnato profondamente la sua vita. Da allora ha deciso di trasformare il dolore in testimonianza, dedicando se stessa a raccontare quegli eventi, soprattutto alle nuove generazioni, affinché l’orrore di quei giorni non venisse mai dimenticato.

Nel tempo è diventata una figura costante e insostituibile nelle iniziative organizzate dal Comune, dalle scuole e dalle associazioni locali, accompagnando studenti e cittadini sui luoghi dell’eccidio e dando un contributo fondamentale alla creazione di una memoria collettiva basata sui principi di democrazia, convivenza pacifica e pace.

"Il conferimento della Cittadinanza Onoraria - spiega la sindaca Emma Donnini - rappresenta un gesto di profonda gratitudine e di riconoscimento da parte della comunità fucecchiese verso una donna che, con la propria vita e il proprio esempio, incarna i principi fondamentali di libertà, giustizia ed eguaglianza, patrimonio condiviso della storia e dell’identità della città. La Giornata della Memoria del 27 gennaio sarà dedicata a lei, a Vittoria Tognozzi, alla sua storia, alla sua forza e al suo coraggio. Proprio in quella data avverrà la consegna della cittadinanza onoraria. Sarà un onore per tutti noi avere una testimone così importante tra i cittadini fucecchiesi. Da oggi resterà traccia di questa scelta politica fatta da tutte le forze politiche fucecchiesi".

