A Castiglion Fiorentino 14 decessi da inizio 2026, il sindaco: "È una media altissima"

"Esprimo le mie condoglianze alle 14 famiglie che nei primi dieci giorni dell’anno hanno perso i loro cari di tutte le età. È una media di decessi altissima, contro il totale dei decessi del 2025 che è 133". Così il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, che ha evidenziato via social il dato drammatico definendo la media "fuori dal normale" e mettendo in luce, spiegano dall'amministrazione, "un andamento che non si era mai registrato negli ultimi anni nel Comune in provincia di Arezzo, neanche durante l’emergenza pandemica".

"Confronto con le nascite sconfortante. Inesorabile spopolamento"

"Si parla di oltre un decesso al giorno" spiega in una nota il Comune. "Ad oggi, decisamente molto di più rispetto allo scorso anno, mediamente un morto ogni tre giorni, anche se, dobbiamo dirlo, il termine di paragone è estremamente parziale. E se poi il dato delle morti lo mettiamo a confronto con le nascite del 2025, 74, quello che emerge è davvero sconfortante. Un saldo negativo che non si arresta e al quale è difficile dare delle risposte sull’eventuale causa, ma sicuramente è possibile fare una previsione sulle future conseguenze che vedono i nostri territori coinvolti da un inesorabile spopolamento".

"Ciascuna di queste morti al di là dell’eta e delle cause ha suscitato, ovviamente, un enorme sgomento tra la popolazione e all’amministrazione comunale - si conclude la nota - non rimane altro che unirsi al dolore delle famiglie e degli amici di chi ci ha lasciato".

