Aggressione in strada a Grosseto, giovane accoltellato al volto

Un giovanissimo è rimasto gravemente ferito ieri sera a Grosseto, dopo essere stato colpito con un coltello al volto. È successo nel centro storico, intorno a via Mazzini poco prima delle 21.30 di sabato 10 gennaio, quando è partita la chiamata al 118 per soccorrere una persona con una grave ferita a un occhio.

In seguito all'aggressione, su cui sono in corso gli accertamenti, i soccorsi si sono precipitati sul posto con un'ambulanza, un'automedica e le forze dell'ordine. Il giovane, un ragazzo minorenne, è stato soccorso dai sanitari intervenuti e trasportato d'urgenza all'ospedale di Grosseto.

