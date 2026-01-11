Ambiente, Galletti (M5S): "Impegnati per garantire monitoraggi, da Keu a Pfas"

"La nostra attenzione alle questioni ambientali è altissima. Ci stiamo impegnando per garantire innanzitutto controlli e monitoraggi appropriati. Per questo dobbiamo verificare che ARPAT abbia, oltre alla necessaria indipendenza, un finanziamento adeguato, una programmazione di turnover del personale e adeguati strumenti. È urgente inquadrarne le condizioni operative perché sulla Toscana pesano questioni ambientali importanti come quella del Keu, o quella dei PFAS, e la Regione ha bisogno di un’agenzia che possa lavorare al massimo delle sue potenzialità, e pienamente efficiente per poter supportare l’esecutivo": così la consigliera regionale Irene Galletti a margine dell’assemblea provinciale fiorentina del Movimento 5 Stelle.

"Come Movimento 5 Stelle – prosegue – stiamo lavorando a un progetto che rafforzi il potenziale della Regione di intercettare i fondi strutturali europei del settennato prossimo venturo: è importantissimo, soprattutto in questo momento in cui siamo agli sgoccioli del PNRR ed è in essere la nuova programmazione dei fondi strutturali e l’individuazione delle nuove esigenze – programmazione ed esigenze che purtroppo vedranno un forte accentramento a livello nazionale".

M5S Toscana - Ufficio stampa

Notizie correlate