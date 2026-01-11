La Befana atterra a Empoli: piazza 'dei Leoni' saluta le festività

"La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana… viva viva la Befana!". Chi non ha mai sentito questa celebre filastrocca durante la propria infanzia? Tanto tradizionale quanto il "salvataggio della Befana" per Empoli, che si tratta di un vero e proprio consueto appuntamento, atteso e amato da tutti.

Anche se quest'anno, causa maltempo, ha subito un leggero ritardo, la voglia di vedere la simpatica 'vecchietta' salvata dai Vigili del Fuoco, non è venuta meno. Risultato? Un grande successo, con una piazza Farinata degli Uberti gremita di grandi - e soprattutto - piccini.

L'evento, quest'anno, si è intrecciato con l'iniziativa solidale della 'calza sospesa', cucita dalle mani preziose delle volontarie e dei volontari della Compagnia di Sant’Andrea, che ha permesso di raccogliere quanto donato durante le festività natalizie per chi ne ha più bisogno.

Foto di Comune di Empoli Foto di gonews.it Foto di gonews.it Foto di gonews.it Foto di gonews.it Foto di gonews.it Foto di gonews.it Foto di Comune di Empoli

"Come a Napoli esistono i 'caffè sospesi', noi abbiamo pensato alla calza sospesa - ha detto il presidente della Compagnia di Sant'Andrea e del Volo del Ciuco, Claudio del Rosso -. Così come con il Volo del Ciuco abbiamo pensato alla pace, in questa occasione abbiamo deciso di pensare ai più bisognosi. Ognuno poteva portare qualsiasi cosa: non solo dolciumi, ma tutto ciò che per noi può non servire e per altri può fare la differenza".

"Per i bambini la calza sospesa è una cosa importante - ha aggiunto Daniele Casini, capo area della Misericordia di Empoli -. Dobbiamo trasmettere ai più piccoli che ciò che a noi non serve non si butta, ma può servire ad altri. La solidarietà si fa a tutte le età: da zero a 99 anni".

Presente anche il governatore della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha elogiato l’iniziativa: "La cosa più bella siete voi, cittadine e cittadini, che rappresentate lo spirito di comunità di questa città. Intorno a questo spirito di comunità ruotano i valori che l’Epifania porta con sé: la solidarietà e il dono".

È intervenuto infine anche il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi: "Un grande grazie alla Compagnia di Sant'Andrea, che ogni anno organizza il Volo del Ciuco ma anche il Salvataggio della Befana. Il ringraziamento va anche ai Vigili del Fuoco, non solo per il salvataggio, ma per il lavoro che svolgono quotidianamente per tutti noi. Un grazie sentito anche ai volontari per questo appuntamento che chiude le festività".

Niccolò Banchi

