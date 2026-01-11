Camion di GPL ribaltato a Massarella, concluse le operazioni di messa in sicurezza

Cronaca Fucecchio
Il tratto di strada interessato rimane chiuso alla circolazione fino al recupero del mezzo pesante

Sono terminate le operazioni di messa in sicurezza della cisterna contenente gas Gpl a Massarella, nel comune di Fucecchio. L'intervento era iniziato nella giornata di ieri, sabato 10 gennaio, in seguito all'uscita fuori strada e al ribaltamento del mezzo che trasportava il carburante lungo la Strada provinciale 111.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e squadre specializzate da fuori regione, il nucleo NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) travasi de l'Aquila e di Roma. Le operazioni sono andate avanti per tutta la notte, con la preparazione del sito e l'allestimento della manovra per consentire di travasare il carburante presente nella cisterna incidentata, 2900 litri di gas, in una seconda cisterna. A garantire la sicurezza la presenza della squadra e di un'autobotte del distaccamento di Empoli e del nucleo NBCR dalla sede centrale di Firenze.

La viabilità è rimasta interdetta alla circolazione. Secondo l'ultimo aggiornamento del Comune di Fucecchio, resta chiuso il tratto interessato di via Porto Cavallaia, dal numero civico 37 al 70. Il traffico non sarà riaperto fino a quando, nella mattina di domani specifica ancora l'amministrazione, si procederà a risollevare la cisterna e a rimetterla in sicurezza. Fino ad allora il tratto in questione non sarà percorribile. Il recupero del mezzo pesante sarà effettuato domani mattina, lunedì 12 gennaio, da una ditta privata.

