Controlli in strada in provincia di Pisa: 10 denunce nell'ultima settimana

Nell'ultima settimana i controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Pisa hanno portato alla denuncia in stato di libertà per 10 persone. In campo per le attività di monitoraggio i militari del nucleo operativo radiomobile, le stazioni locali e il supporto specialistico della Compagnia di intervento operativo.

In particolare un uomo è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere dopo essere stato sorpreso, a Vecchiano, in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri, immediatamente sequestrato. A Pisa, nel cuore del centro cittadino, durante i controlli in Corso Italia è stato invece individuato un uomo che violava sistematicamente il Daspo urbano: già destinatario del provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, è stato denunciato per l'inosservanza reiterata della misura.

Sul fronte del monitoraggio della circolazione stradale sempre a Pisa, sulla via Aurelia, un giovane è stato fermato alla guida di un’auto di grossa cilindrata senza aver mai conseguito la patente. Trattandosi di una violazione reiterata nell'arco dell'ultimo biennio, è scattata la denuncia penale e l'affidamento del veicolo al soccorso stradale.

Diversi gli interventi per guida in stato di alterazione psicofisica. A Pisa, in via Conte Fazio, è stato fermato un conducente alla guida della propria auto che avrebbe manifestato chiari sintomi da assunzione di stupefacenti: l'uomo è stato denunciato per aver rifiutato di sottoporsi agli accertamenti medici e il veicolo è stato sequestrato per la successiva confisca.

A San Giuliano Terme, un uomo è stato trovato alla guida con un tasso alcolemico di 1,85 g/l, quasi quattro volte oltre il limite consentito. Anche a San Miniato un giovane è stato denunciato dopo essere risultato positivo all'etilometro con un valore di 0,95 g/l. In entrambi i casi si è proceduto al ritiro immediato della patente.

Controlli anche nei luoghi di aggregazione giovanile tra Bientina e Calcinaia, nell'ambito di un servizio straordinario denominato "Alto Impatto" in cui i carabinieri hanno monitorato i flussi nei pressi dei locali notturni. Il bilancio dell'attività è di 4 persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici compresi tra 1,30 e 1,41 g/l. Complessivamente sono state identificate 29 persone e controllati 10 veicoli.

Notizie correlate