Gialloblu Castelfiorentino, vittorie per la C femminile e la divisione regionale 2

Partite vittoriose per i Gialloblu Castelfiorentino, serie C femminile e divisione regionale 2. Di seguito i comunicati della società e la cronaca delle ultime due partite.

C Femminile, quarta vittoria consecutiva

Prosegue a Montecatini la scalata del Gialloblu Castelfiorentino, che inaugura il nuovo anno ripartendo esattamente da dove aveva chiuso il 2025. Le ragazze di Gianni Lazzeretti si impongono 46-53 sulle termali, quarta forza del campionato, conquistando il quarto successo consecutivo e trovando, con esso, importanti conferme.

Prestazione solida quella delle gialloblu che, nonostante la pesante assenza di capitan Banchelli, approcciano con autorità allungando fin dalla prima frazione (10-16 dopo dieci minuti). Un vantaggio che resta tale fino al riposo lungo (31-23), preludio alla reazione locale che nel terzo quarto riporta il match sui binari dell’equilibrio: 37-40 al 30′. Tutto si decide così nell’ultima frazione, quando le gialloblu girano nuovamente l’inerzia e ristabiliscono il controllo che vale l’allungo decisivo in volata.

Prossimo impegno sabato 17 gennaio alle 21:15 al PalaGilardetti contro Baloncesto, ultima giornata del girone di andata.

PALL. FEMM. MONTECATINI – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 46-53

Tabellino: Bellantoni 11, Bandinelli 8, Fiaschi 9, Dani 5, Moustakalle 5, Baldinotti 10, L’Ala 3, Calugi 2, De Felice, D’Ambrosio, Ancillotti, Samoylych. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.

Parziali: 10-16, 23-31 (13-15), 37-40 (14-9), 46-53 (9-13)

Arbitro: Fambrini di Lucca.

Al PalaBetti battuto il Libero Basket

Non poteva esserci ripartenza migliore per il Gialloblu Castelfiorentino, protagonista di una prestazione solida e autoritaria ai danni del Libero Basket Siena: 74-66 il finale al PalaBetti. Nella serata che segna la grande reazione di orgoglio dei ragazzi di Renato Gasperoni, non manca però l’amarezza, con Alessio Cicilano costretto a lasciare il campo per una brutta ricaduta alla spalla, per la quale seguiranno adesso tutti gli accertamenti del caso. A lui il pensiero di tutti per una quanto più rapida guarigione.

Contro una squadra intensa e fisicamente forte, i gialloblu si fanno autori di una prestazione convincente fin dalla palla a due, con l’equilibrio che regna sovrano nei primi dieci giri di lancette (17-17). A tentare per primi la fuga sono gli ospiti, che allungano nella seconda frazione andando al riposo lungo sul 32-38. Al rientro dagli spogliatoi, però, la truppa castellana alza le barricate in difesa, impatta e mette la testa avanti, con il tabellone che segna 54-51 alla terza sirena. Un vantaggio che i gialloblu sono bravi a difendere e ad amministrare nell’ultima frazione, andando così a mettere il sigillo su una pesantissima vittoria.

Prossimo impegno domenica 18 gennaio alle 19 sul parquet del Cus Siena, ultima giornata del girone di andata.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – LIBERO BASKET SIENA 74-66

Tabellino: Talluri 10, Niccolini 7, Cetti 4, Fabrizzi 8, Bartolini 15, Damiani 21, Cicilano 6, Ciampolini 3, Mugnaini, Di Camillo, Vallerani, Bini ne. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 17-17, 32-38 (15-21), 54-51 (22-13), 74-66 (20-15)

Arbitri: Lodovichi di Impruneta, Filippelli di Livorno.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

