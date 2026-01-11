Grande partecipazione a Lazzeretto per la cena solidale dell'associazione "Stop alla meningite"

Ieri sera, sabato 10 gennaio, il Circolo di Lazzeretto ha ospitato un evento di solidarietà organizzato dall'Associazione Stop alla Meningite, presieduta dalla presidente Paola Tronci, mamma di Giovanni Locci, un bambino che ha perso la vita a causa di una meningite fulminante nel 2015.

La serata, che ha visto la partecipazione di numerosi amici, familiari e sostenitori dell'associazione, ha avuto come obiettivo la raccolta di fondi per l'acquisto di uno strumento di ultima generazione per la diagnosi precoce delle complicanze respiratorie delle sepsi. Lo strumento sarà donato all'ospedale San Giuseppe di Empoli.

L'Associazione Stop alla Meningite ringrazia il Circolo di Lazzeretto per la generosa donazione di circa 2.800 euro, Martin Day per la donazione di 500 euro e l'Avis per la donazione di 250 euro. Un ringraziamento speciale va anche a tutte le persone che hanno partecipato alla cena, che ha registrato un sold out con la sala gremita di persone.

La serata è stata animata dalla musica dei Due Zero, che hanno deliziato il pubblico con la loro musica e le loro canzoni fino a tarda notte. Un ringraziamento totale a tutti per il loro sostegno e la loro partecipazione. Il dottor Rosario Spina, Direttore dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Empoli, ha parlato dello strumento che sarà acquistato grazie ai fondi raccolti, un "Laringoscopio digitale altamente evoluto" sottolineando come potrà aiutare a salvare vite, invitando inoltre alla vaccinazione per bambini e adolescenti. La malattia è terribile e se non porta alla morte immediata, causa gravi mutilazioni.

L'Associazione Stop alla Meningite ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto l'evento, con le loro donazioni e con il loro lavoro, e invita tutti a continuare a sostenere la lotta contro la meningite. Insieme, possiamo sconfiggere la meningite!