Scomparso da Massa Carrara ritrovato 6 mesi dopo a Pisa: il gatto Cesare è tornato a casa

Abbracci, carezze e fusa dopo sei mesi lontano da casa. Così si è conclusa la storia a lieto fine del gatto Cesare, scomparso dal giugno scorso da Massa Carrara e ritrovato a Pisa, tornato ora tra le braccia della sua proprietaria. A renderlo noto sono le guardie zoofile del Nogra, Nucleo operativo guardia rurale ausiliaria della sezione provinciale di Pisa, che nella mattina del 26 dicembre hanno soccorso il micio bianco e nero in città.

Il soccorso a Pisa

Tutto è partito dalla segnalazione di una cittadina, che aveva notato il gatto in via Cardinale Maffi nascondersi sotto le auto, impaurito e spaesato. Come spiegato dal Nogra dopo pochi minuti dalla chiamata la pattuglia, composta dal dirigente Michele Mennucci e dalla guardia Marco Ruberti, ha subito provveduto a prelevare il gatto togliendolo dal pericolo di investimento da parte delle auto e portandolo presso il comando del nucleo. Rifocillato con cibo e acqua, ha iniziato a girovagare per l'ufficio ed essendo dolce e affettuoso, è diventato subito il beniamino della squadra, che oltre alle coccole ha fatto controllare il nuovo amico dal veterinario. Apparso in buona salute, ma sottopeso, sono state attuate tutte le accortezze del caso ed è partita contemporaneamente la macchina per rintracciare il proprietario/a.

Cesare ritrova la sua famiglia

Dopo circa dieci giorni le guardie zoofile sono risalite alla sua famiglia: il gatto Cesare si era allontanato da una piccola frazione di Massa Carrara nel mese di giugno, spiegano ancora dal Nogra, probabilmente salendo su un furgone di un corriere o su un'auto. Per quasi sette mesi il micio è sopravvissuto mangiando occasionalmente dove capitava in centro a Pisa, dove per fortuna sono presenti diverse colonie feline. Poi il ritrovamento e la telefonata, definita commovente dal Nogra, alla proprietaria di Cesare: infine l'emozionante nuovo incontro e il ritorno a casa del gatto. "Ci mancherà vederlo scorrazzare in ufficio" scrivono dal Nogra, "ma allo stesso tempo siamo felici che due cuori che si amano si siano di nuovo ritrovati".

"Possibile rintracciare la proprietaria grazie al microchip"

Ringraziamenti "ai volontari del gattile A.G.A.P. per la collaborazione, ogni qualvolta ci occupiamo di gatti rinvenuti in difficoltà. Precisiamo, - concludono dal Nogra - che è stato possibile rintracciare la proprietaria del gatto, grazie al microchip che ricordiamo essere indispensabile per trovare cani, gatti e furetti scomparsi, o vittime di furto. Ricordate, il microchip è anche un atto di amore per i vostri amici e fedeli pelosi".

