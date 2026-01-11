Svuotamento serbatoio Gnl nel distributore in Fi-Pi-Li, le operazioni tra Pontedera e Ponsacco

In data 9 gennaio 2026 presso la Prefettura di Pisa si è svolta una riunione di coordinamento tecnico alla quale hanno partecipato, oltre che il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, anche rappresentanti dei Comuni di Pontedera e di Ponsacco, della Provincia di Pisa, delle Forze dell’Ordine, di ARPAT, di AVR e del servizio 118, finalizzata all’esame dell’operazione di svuotamento del serbatoio criogenico di GNL (Gas Naturale Liquefatto) presente presso il distributore di carburante Enilive ubicato presso la SGC FI-PI-LI al km 56+875 - corsia ovest, tra i Comuni di Pontedera e Ponsacco.

L’intervento, in programma per il giorno 13 gennaio 2026, a partire delle ore 8:00, avrà la durata di circa 48 ore e sarà realizzato da alcune unità specializzate dei Vigili del Fuoco, coadiuvate da operatori tecnici specializzati, incaricati da Enilive.

Lo svuotamento sarà effettuato attraverso la combustione in sito mediante una torcia con fiamma controllata che resterà accesa per tutta la durata delle operazioni.

L’intervento non comporta effetti di rilievo né sull’ambiente né sulla popolazione circostante.

Al fine di non creare disagi alla circolazione veicolare, si invitano la cittadinanza e gli utenti stradali a non soffermarsi nelle zone limitrofe a quelle interessate dall’intervento.

L'area di servizio di Pontedera Nord in direzione Pisa - Livorno, rimarrà pertanto chiusa a partire delle ore 20:00 del 12 gennaio 2026 e fino al termine delle operazioni.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa