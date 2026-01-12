Gravi due 15enni investite mentre scendevano dal bus

Due giovani sono in codice rosso, una in codice verde. Sono tre 15enni, investite appena scese dall'autobus. A colpirle è stata un'auto guidata da un anziano in via Fiorentina alla periferia di Pistoia verso le 13 di lunedì 12 gennaio.

Le ragazze erano appena scese dal bus che le riportava a casa da scuola. Camminavano sul lato destro della strada quando un'utilitaria le ha investite. L'uomo si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto, allertate dal 118, sono arrivate la Misericordia di Pistoia, la Pubblica assistenza di Monsummano e quella di Montecatini. Presente anche la polizia. Due 15enni sono gravi, ma non in pericolo di vita: tutte e tre sono al San Jacopo di Pistoia.