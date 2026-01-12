Oltre 200mila visitatori nei musei del Sistema Museale di Unipi

Il Sistema Museale di Ateneo ha concluso il 2025 con un numero complessivo di oltre 200.000 visitatori, in netto aumento rispetto al 2024, confermando la tendenza di crescita in tutte le attività museali.

Sono stati oltre 13.000 i visitatori che hanno partecipato agli eventi organizzati per promuovere la conoscenza delle collezioni dei musei e delle mostre temporanee, mentre più di 4.000 hanno partecipato agli eventi organizzati in occasione di iniziative internazionali, nazionali, regionali e comunali, come Notte Europea dei Musei, Notti dell’Archeologia, Amico Museo, Bright Night, Giornate di Fibonacci.

L’Orto e Museo Botanico conferma il suo primato per numero di visitatori. Nel 2025 è stata introdotta una bigliettazione separata per l’Orto Botanico, che con oltre 111.000 presenze mantiene sostanzialmente inalterati i numeri dello scorso anno, mentre il Museo Botanico ha chiuso il 2025 con oltre 34.000 visitatori.

Inaugurata a fine 2024, la mostra Segreti del corpo. Un viaggio nell’anatomia umana attraverso la medicina e l’archeologia , che unisce collezioni del Museo di Anatomia Patologica e Paleopatologia e parte delle collezioni del Museo di Anatomia Umana “Filippo Civinini”, visitabile presso la Cittadella Galileiana, ha chiuso l’anno con oltre 1.900 visitatori.

Due eventi importanti si sono susseguiti nel mese di giugno: il Museo degli Strumenti per il Calcolo ha visto la riapertura della sua sede storica presso la Cittadella Galileiana, con l’inaugurazione della mostra “ NON SOLO CALCOLO – vita lavorativa e tempo libero prima dell’arrivo di Internet ”, mentre l’Orto e Museo Botanico ha organizzato il simposio internazionale “IACS500 – International Andrea Cesalpino Systematics Symposium ” per celebrare i 500 anni dalla nascita di Andrea Cesalpino.

In ottobre si è svolto il convegno “Alexander Von Humboldt a Pisa” in occasione dell’apertura della mostra “Alla scoperta dell’invisibile / Alexander von Humboldt oder Die Sehnsucht nach der Ferne”, organizzata con il contributo di diverse istituzioni e associazioni nazionali e internazionali, tra cui il Museo degli Strumenti di Fisica-Ludoteca Scientifica, che quest’anno ha raggiunto ben oltre 14.000 visitatori.

Frutto della preziosa collaborazione con istituzioni e associazioni nazionali e internazionali è stata anche la mostra itinerante Habitus Fidei. Le vesti delle confraternite: un cammino fra arte, storia e fede , allestita da Lorenzo Cantoni e Alessandro Tosi, che ha iniziato il suo tour espositivo a maggio al Museo della Grafica, per poi spostarsi al Museo Nazionale di San Matteo a Pisa, alla chiesa dei Santi Giovanni e Reparata a Lucca e a Villa Ciani a Lugano.

Ad aprile si è svolto al Teatro di Pisa l’evento conclusivo del concorso rivolto alle scuole dal titolo Ciak si gira… raccontami il museo! , realizzato in collaborazione con il Laboratorio Multimediale dell’Università di Pisa, che ha visto la partecipazione di oltre 500 spettatori tra studenti, docenti e familiari, offrendo uno spettacolo interattivo con la partecipazione di artisti, attori e danzatrici. Dato il successo dell’iniziativa, lo SMA ha lanciato una nuova edizione del concorso, denominata quest’anno Memorie di famiglia nel museo di classe.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

