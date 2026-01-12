A bordo di un furgone rubato con due pistole, tentano la fuga dai carabinieri: arrestati a Forte dei Marmi

Due uomini, dopo aver tentato la fuga dai carabinieri, sono stati arrestati a Forte dei Marmi per porto abusivo di armi clandestine e ricettazione. L'intervento è scattato dopo la segnalazione di un cittadino, dalla quale i carabinieri sono risaliti a un furgone sospetto con due persone a bordo.

Alla vista dei militari l'uomo alla guida ha tentato la fuga, prima a bordo del mezzo poi a piedi, venendo rapidamente bloccato in via Nazario Sauro. Il secondo uomo intanto si era invece allontanato a bordo di un monopattino: partite le ricerche coordinate dalla centrale operativa della compagnia di Viareggio è stato rintracciato nelle vie limitrofe mentre indossava una parrucca.

Sul posto sono intervenuti i militari della sezione operativa di Viareggio e del nucleo investigativo di Lucca, che hanno rinvenuto e sequestrato due pistole con matricola abrasa dotate di silenziatore. Un'arma si trovava sotto un'auto parcheggiata, l'altra era ancora all'interno del furgone, risultato rubato e con targa contraffatta. I due uomini, italiani già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati e su disposizione dell'autorità giudiziaria condotti presso il carcere di Lucca.