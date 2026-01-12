A Castelfiorentino, la Stanza Rossa ospita il documentario dedicato a Dimitris Makris

Sabato 17 gennaio alle ore 21, presso La Stanza Rossa a Castelfiorentino, sarà proiettato il documentario "Qui, Dimitris Makris, ritratto di un regista", di Paola Settimini e Francesco Tassara, alla presenza dei registi.

Un intenso viaggio nella vita e nell’opera di Dimitris Makris, figura centrale del cinema greco e italiano del secondo Novecento.

Il film è un ritratto intimo e appassionato che attraversa la lunga carriera di Makris, regista, intellettuale e uomo di cultura, capace di muoversi con naturalezza tra cinema d’autore, televisione e sperimentazione.

Dalla Grecia all’Italia, il documentario ricostruisce il suo percorso umano e artistico, restituendo la complessità di uno sguardo libero, politico e profondamente poetico, capace di raccontare il reale senza mai rinunciare alla visione.

Attraverso materiali d’archivio, testimonianze e frammenti di opere, Qui Dimitris Makris non è solo un omaggio a un autore, ma anche una riflessione sul cinema come strumento di memoria, impegno e libertà espressiva.

La proiezione si inserisce nel percorso culturale della Stanza Rossa, spazio indipendente che a Castelfiorentino rappresenta da anni un luogo di incontro, confronto e resistenza culturale. La Stanza Rossa è molto più di una sala: è un presidio di pensiero critico, un laboratorio di idee dove cinema, letteratura, teatro e arti visive dialogano con il presente, offrendo al pubblico occasioni di visione consapevole e partecipata.

Fonte: Ufficio stampa