Abbonamento unico per la MetroCittà, Mantellassi: "Al lavoro per attivarlo nel 2026"

Un intervento epocale che porterà i territori della Città Metropolitana di Firenze a essere interconnessi tramite i mezzi pubblici. Dal treno al bus passando per la tramvia fiorentina, dal Mugello all'Empolese Valdelsa passando per il Chianti Fiorentino e la Piana Fiorentina. Parliamo dell'abbonamento scontato per il Trasporto Pubblico Locale che sarà integrato in un solo ticket a beneficio di tutti i residenti della Metrocittà, a prezzi agevolati. Non solo: i territori più lontani da Firenze saranno agevolati con la riduzione maggiore nella tariffa.

Si dichiara soddisfatto il Vice Sindaco metropolitano Alessio Mantellassi (Empoli): "Ringrazio la Sindaca metropolitana Sara Funaro per aver realizzato questa idea che da tempo i territori dell'Empolese Valdelsa e del resto della Città Metropolitana chiedevano: avere un ticket unico metropolitano come già avviene per i comuni della cintura fiorentina. Questo ulteriore passo avanti per l'abbonamento Pegaso permetterà a tantissimi pendolari e famiglie di lasciare l'auto a casa e di usufruire dei mezzi pubblici per raggiungere il luogo di lavoro, le scuole e tutti i territori.

La mobilità è un tema sensibile dei nostri territori, sia quelli più periferici che quelli centrali, ed è necessario incentivare sia la mobilità dolce che la rete del trasporto pubblico. A bilancio, l'investimento che arriva tramite il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica riguarda 13 milioni circa per tutta la MetroCittà. Ora al lavoro per fare presto e attivare almeno entro tutto il 2026 questa bella novità".

