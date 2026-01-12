Addio a Edda Billi, figura di riferimento del femminismo

È scomparsa all'età di 92 anni Edda Billi, figura centrale della storia femminista in Italia, dalla nascita del Movimento Femminista Romano alla fondazione della Casa Internazionale delle Donne, fino al lavoro di custodia della memoria politica femminista e lesbica attraverso archivi e biblioteche. Come riportato da Gay.it, Billi è morta il 10 gennaio. Toscana d'origine, nata a Massa Marittima in provincia di Grosseto il 13 febbraio 1933, Billi ha vissuto a Roma per più di cinquant'anni.

Nella capitale oggi si è tenuto l'ultimo saluto: "Ci siamo strette in un unico abbraccio per salutare Edda Billi, figura storica del lesbofemminismo del nostro Paese" afferma Marilena Grassadonia, coordinatrice politiche Lgbt+ di Roma Capitale. "Senza Edda Billi, poeta, lesbica, femminista, da oggi siamo tutte più sole" e ancora, tramite social, aggiunge Grassadonia: "Ha ispirato molte delle nostre vite insegnandoci che essere lesbiche e visibili, in un Paese in cui per troppo tempo non eravamo "previste", è più di ogni altra cosa un atto politico. Edda è stata un faro per molte di noi. Ci ha indicato la strada con la sua vita, con la forza delle sue parole, con il coraggio delle sue scelte, con la generosità con cui ha attraversato questo tempo".