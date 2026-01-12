Il pianista empolese Alessio Cioni lancia il nuovo sito ufficiale

È online il nuovo sito ufficiale del pianista concertista Alessio Cioni, musicista di fama internazionale nato a Empoli e residente a Cerreto Guidi:

https://alessiocioni.tilda.ws/it

Biografia del pianista

Considerato uno dei pianisti italiani più significativi e straordinari della sua generazione, Cioni vanta un percorso artistico che lo ha portato sui palcoscenici più importanti in Italia e all’estero. Tra i riconoscimenti di maggior prestigio ed ambiti nel mondo pianistico figurano il premio al Concorso Internazionale “Ferruccio Busoni” di Bolzano e la vittoria assoluta al Concorso Pianistico Internazionale di Belgrado, traguardi che rappresentano anche un motivo di orgoglio per il territorio empolese.

Il nuovo sito, rinnovato nella grafica e nei contenuti, offre una panoramica completa della sua attività artistica e didattica: dalla formazione ai successi internazionali, dall’intensa attività concertistica all’impegno nella formazione delle nuove generazioni di pianisti.

Accanto alla musica, Alessio Cioni coltiva con passione anche altri interessi profondamente legati al territorio e allo stile di vita toscano: è appassionato vespista, socio del Vespa Club “Il Ponte Mediceo” di Ponte a Cappiano, ed è anche esperto velista, disciplina che pratica da anni con competenza e continuità.

Oltre ad essere insigne didatta apprezzato per la qualità del suo insegnamento e per l’attenzione alla formazione delle nuove generazioni di musicisti, Cioni è inoltre attivamente impegnato nella promozione culturale locale. A breve è prevista anche la pubblicazione di una raccolta di poesie per la casa editrice Edizioni Dantebus, a conferma di una sensibilità artistica che si esprime non solo attraverso la musica ma anche attraverso la scrittura.

Il nuovo sito ufficiale rappresenta così una vetrina che unisce radici locali e respiro internazionale, raccontando il profilo di un artista che continua a portare il nome di Empoli e Cerreto Guidi nel mondo della Cultura e della grande Musica.

Fonte: Ufficio stampa