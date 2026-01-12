Ripartono le asfaltature nelle strade di Santa Croce

Anno nuovo e nuovo asfalto per le strade. Come era previsto dopo la pausa natalizia a Santa Croce sull'Arno sono ripresi i lavori per l'asfaltatura, il rinnovo del manto stradale nelle zone dove era più deteriorato. I lavori questa mattina (12 gennaio) sono ripartiti in viale di Vittorio, nel tratto finale, una delle direttrici più importanti che collegano Santa Croce con Castelfranco di Sotto. I lavori proseguiranno poi nelle prossime settimane e dopo Viale di Vittorio verranno asfaltate anche le strade ancora mancanti dall'elenco delle asfaltature predisposto dall'amministrazione Giannoni alcuni mesi fa.

Nelle prossime settimane quindi i mezzi della ditta incaricata lavoreranno sempre in viale Di Vittorio tra la rotatoria con via Sant'Andrea e il parco Aldo Moro. Poi continueranno ad asfaltare in via Masini, in prossimità dell'intersezione con via san Tommaso. Altri interventi sono programmati alla rotatoria tra via della Pesa e via di Pelle e alla rotatoria tra via del Gambero e via del Castellare. In via del Castellare l'asfalto verrà sistemato anche nel tratto tra la rotatoria con via del Gambero e il cimitero.

Poi il cantiere si sposterà alla rotatoria tra via Pascoli e via XI Febbraio e nel tratto di via Pascoli in uscita dalla rotatoria in direzione Fucecchio, in via Donica, una porzione dello svincolo all'incrocio con via Pascoli, in via del Bosco, nel tratto compreso tra via Colombo e via Pacinotti e tra l'intersezione con la provinciale Francesca Bis e l'ingresso del Consorzio. Altri lavori sono calendarizzati in via dei Trasportatori, in via Basili nel tratto tra via Salvatori e via Cavour, in via Cavour continueranno nel tratto tra via Basili e piazza del Popolo. In via Caravaggio sarà interessato il pezzo di strada tra via Cavour e largo Viviani. A Staffoli verrà asfaltata via Indipendenza e una porzione di via Porto alle Lenze

“Siamo a gennaio, dopo la pausa natalizia, come avevamo promesso stiamo continuando ad asfaltare le strade, a dimostrazione che il nostro piano della asfaltature è una cosa concreta” ha detto questa mattina il sindaco Roberto Giannoni recandosi sul cantiere. “Questa mattina abbiamo ripreso da viale di Vittorio, - ha aggiunto il sindaco - una strada che da oltre 10 anni non veniva manutenuta. Non solo per il manto stradale, estremamente deteriorato in questo tratto, ma anche nella pulizia e manutenzione delle opere di drenaggio delle acque piovane, che ora la ditta incaricata dell'asfaltatura cercherà di risistemare. Questa è una delle strade a grande carico di traffico a Santa Croce, la porta del paese per chi va e viene da Castelfranco di Sotto. Terminati i lavori qui, le asfaltature proseguiranno secondo il programma che avevamo fatto, unico possibile piccolo ritardo che si potrebbe creare è legato alla temperatura atmosferica, se scende troppo vicino allo zero i lavori vengono sospesi per alcune ore per non compromettere il risultato finale. Alla fine di questo piano di sistemazione delle strade la speranza è di aver ridato una situazione accettabile e presentabile all'asfalto delle vie di Santa Croce che negli anni si era logorato e non poteva più essere ignorato nei punti più critici”.

Il piano delle asfaltature era entrato nella sua fase di realizzazione a ottobre dello scorso anno e prima della fine del 2025 erano già state asfaltate varie strade tra cui Via Allende, e porzioni di via della Pesa, via di Pelle e via del Bosco.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno