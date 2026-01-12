L'assessora Manetti incontra l'ambasciatore del Kenya Matwang’a

Incontro stamani in palazzo Sacrati Strozzi tra l’assessora alla cultura Cristina Manetti e l’ambasciatore del Kenya in Italia, Fredrick L. Matwang’a, dedicato al rafforzamento dei rapporti culturali e alla costruzione di nuove opportunità di collaborazione.

Al centro del confronto, le ipotesi di scambi culturali tra la Toscana e il Kenya, con particolare attenzione a progetti condivisi nei campi dell’arte, della creatività contemporanea, della valorizzazione delle peculiarità culturali dei rispettivi paesi.

L'incontro molto cordiale ha rappresentato-un primo passo verso la definizione di percorsi comuni capaci di favorire il dialogo interculturale e la cooperazione tra istituzioni e comunità dei due Paesi.

La visita si è conclusa con il consueto scambio di doni e l'auspicio di ritrovarsi presto.

Fonte: Regione Toscana

