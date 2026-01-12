L'assessora Manetti incontra l'ambasciatore del Kenya Matwang’a

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Al centro del confronto le ipotesi di scambi culturali tra la Toscana e il Kenya, con particolare attenzione a progetti nell’arte e nella valorizzazione delle peculiarità culturali dei paesi

Incontro stamani in palazzo Sacrati Strozzi tra l’assessora alla cultura Cristina Manetti e l’ambasciatore del Kenya in Italia, Fredrick L. Matwang’a, dedicato al rafforzamento dei rapporti culturali e alla costruzione di nuove opportunità di collaborazione.

Al centro del confronto, le ipotesi di scambi culturali tra la Toscana e il Kenya, con particolare attenzione a progetti condivisi nei campi dell’arte, della creatività contemporanea, della valorizzazione delle peculiarità culturali dei rispettivi paesi.

L'incontro molto cordiale ha rappresentato-un primo passo verso la definizione di percorsi comuni capaci di favorire il dialogo interculturale e la cooperazione tra istituzioni e comunità dei due Paesi.

La visita si è conclusa con il consueto scambio di doni e l'auspicio di ritrovarsi presto.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
12 Gennaio 2026

Pnrr in Toscana, la Corte dei Conti segnala ritardi e difficoltà negli appalti

Ritardi nella conclusione dei progetti Pnrr: è quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti per la Toscana sull'avanzamento dei lavori negli enti territoriali. I ritardi sarebbero principalmente legati alla [...]

Toscana
Attualità
11 Gennaio 2026

Case popolari, bocciato il punteggio dell'anzianità di residenza in Toscana

La Corte costituzionale ha bocciato il punteggio dell'anzianità di residenza per le case popolari della legge regionale. In particolare, con la sentenza del 5 gennaio 2026, ha dichiarato l'illegittimità dell'Allegato [...]

Toscana
Attualità
10 Gennaio 2026
Codice giallo mareggiate ghiaccio toscana 10 11 gennaio 2026

Meteo in Toscana: allerta per mareggiate lungo la costa e ghiaccio nelle zone interne

E’ ancora interessata in queste ore da residue mareggiate tutta la costa toscana, compreso l’Arcipelago. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta di colore giallo valida fino [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina