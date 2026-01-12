Carta europea dei ricercatori, rinnovato accreditamento HRS4R all’Università di Firenze

L’Ateneo fiorentino ha ottenuto il rinnovo dell’accreditamento della certificazione Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

La Commissione Europea ha valutato positivamente il Piano d’azione avanzato da Unifi, che delinea undici iniziative volte a realizzare gli obiettivi indicati dalla Carta europea dei ricercatori – sottoscritta da più di mille istituzioni europee – per regolare diritti e doveri degli enti di ricerca, delle università e dei ricercatori in ogni fase della propria carriera.

Particolare apprezzamento è stato espresso per aver condotto "consultazioni approfondite con il personale accademico, offrendo indicazioni significative sul livello di soddisfazione rispetto all’attuazione dei principi della Carta".

È stato riconosciuto, inoltre, “un forte impegno a favore della stabilità del personale attraverso l’aumento delle posizioni tenure-track e le azioni per rafforzare la conoscenza delle strutture di supporto disponibili”.

Infine, gli esaminatori hanno riscontrato "condizioni di lavoro sicure e la promozione dell’equilibrio tra vita professionale e privata tramite modalità flessibili e misure di welfare".

La valutazione positiva da parte della Commissione UE conferma l’impegno profuso dall'Ateneo in questi anni, caratterizzato dalle numerose iniziative previste negli Action Plan, come la promozione – anche attraverso bandi di Ateneo – dell’accesso ai finanziamenti per la ricerca di eccellenza e la sensibilizzazione sui temi dell’Open Science e dell’Open Access.

"La certificazione HRS4R – ha commentato la prorettrice alla ricerca Debora Berti – rappresenta un’ulteriore prova dell’Ateneo come istituzione attenta al mantenimento di un ambiente lavorativo stimolante per le attività di ricerc".

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate