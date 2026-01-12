Chiusa la funicolare di Certaldo per un guasto

A causa di un guasto tecnico, la funicolare di Certaldo rimarrà chiusa nelle giornate di oggi e di domani. Attivato servizio sostitutivo
Si informa la cittadinanza che, a causa di un guasto tecnico, la funicolare di Certaldo, che collega Certaldo Basso a Certaldo Alto, rimarrà chiusa nelle giornate di oggi e di domani.
Al fine di garantire la continuità del collegamento, è attivo il servizio sostitutivo “Pollicino”, con orario continuato dalle ore 7.30 alle ore 19.30, effettuando fermate in Piazza Boccaccio e Piazza SS. Annunziata.
Ci scusiamo per i disagi arrecati e ringrazia i cittadini per la collaborazione. Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito alla riattivazione del servizio.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
