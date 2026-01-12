Chiusura temporanea della Biblioteca Comunale Ciari a Certaldo

La biblioteca riaprirà regolarmente al termine degli interventi, secondo i consueti orari di servizio
Si informa la cittadinanza che, a seguito di un guasto al sistema di riscaldamento della Biblioteca Comunale “B. Ciari”, si rende necessario un intervento tecnico di riparazione.
Per consentire lo svolgimento dei lavori e garantire condizioni adeguate per l’utenza e il personale, il Sindaco dispone la chiusura temporanea della Biblioteca Comunale “B. Ciari” da lunedì 12 gennaio 2026 (pomeriggio) a sabato 17 gennaio 2026.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
