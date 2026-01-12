La programmazione del nuovo anno alla biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi – il magico e unico Palazzo Leggenda di via Paladini a Empoli - è già entrata nel vivo e sono davvero moltissimi gli appuntamenti da non perdere. Intanto la settimana inizierà, come sempre, con le letture di mercoledì 14 gennaio 2026 nella fantastica Torre di storie, alle 17, dove è in programma un viaggio tra figure e parole con ‘Gli albi illustrati’ che prenderanno forma grazie a letture dolci e coinvolgenti pensate per i più piccoli. Da 3 a 7 anni.

Il programma proseguirà con tre appuntamenti di “Civico 0”. Ecco quali: giovedì 15 gennaio, alle 17, L’eroe non è mai solo… Attraverso la lettura di un mito, riflettiamo sull’importanza di non essere soli. Come l’eroe che affronta le difficoltà con l’aiuto di strumenti magici… Da 6 ai 12 anni. Prenotazione consigliata. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con Cora Impresa Sociale Società Cooperativa.

Venerdì 16 gennaio, alle 17, Una Torre di storie… In Lingua! Bibliofrance. Letture in lingua francese e laboratorio a partire dal libro Plume au pays des tigres di Hans de Beer. Da 6 a 10 anni. Prenotazione consigliata.

L'incontro è stato organizzato in collaborazione con l’associazione FilRouge docenti francese.

Ultima iniziativa, sabato 17 gennaio, dalle 10, con Genitorialità. Crescere insieme. Pratiche di salute fisica, psichica ed emotiva dal concepimento ai primi anni di vita. Figli, cibo e emozioni: come costruire una sana relazione col cibo e un’alimentazione consapevole. A cura di Ornella Piccini, psicoanalista. Incontro in modalità interattiva e laboratoriale. È raccomandata la partecipazione dei figli di qualsiasi età.

Evento realizzato in collaborazione con l’associazione L’Albero che cammina e l’associazione culturale Il Ponte.

Sabato 17 gennaio sarà anche il pomeriggio di Creatività giocando, alle 16.30, Tutti pazzi per la pizza! Un divertente laboratorio in occasione della giornata mondiale della pizza, Palazzo Leggenda si trasformerà in un ristorante sgangheratissimo e si potrà preparare tutti insieme la pizza più pazza del mondo. Da 5 a 9 anni. Prenotazione consigliata.

Informazioni e prenotazioni - Palazzo Leggenda, via Paladini snc, Empoli (FI), 0571 757873, sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it

Il programma è consultabile al link. https://biblioteca.comune.empoli.fi.it/gennaio-2026-a-palazzo-leggenda-il-programma/

NUOVI ORARI - Ricordiamo che dal 2026 sono in vigore i nuovi orari di Palazzo Leggenda. Le aperture pomeridiane sono concentrate tutte in orario 15-19, allineandosi allo stesso orario di apertura della Fucini. Quindi martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 13, dal mercoledì al sabato anche dalle 15 alle 19.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate