Nasce a Firenze il Comitato per il no al referendum sulla giustizia, aderiscono oltre 30 sigle

È stato costituito a Firenze il Comitato per il no al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, al quale aderiscono oltre 30 sigle, tra cui Arci, Anpi, Cgil, Associazione 11 agosto, Sinistra civica ecologista, Legambiente e Acli. L’avvio ufficiale della campagna è stato presentato oggi con una conferenza che ha visto intervenire Augusto Cacopardo del Coordinamento per la democrazia costituzionale, Chiara Giunti di Firenze Città aperta, Paolo Solimeno di Giuristi democratici e il segretario della Cgil fiorentina Bernardo Marasco.

Il Comitato ha annunciato una campagna articolata, anche online, con incontri pubblici e dibattiti per illustrare le ragioni del No. Il primo appuntamento è fissato per domani alle 17:45 al circolo Arci in piazza dei Ciompi, con la partecipazione di Margherita Cassano, già presidente della Corte di Cassazione, e di Alessandro Nencini, coordinatore del Comitato giusto dire no per la Toscana.

Secondo i promotori, "l’esito del referendum è di importanza cruciale" perché "la riforma Nordio, mettendo a repentaglio indipendenza e autonomia della magistratura, e quindi il delicato equilibrio dei poteri voluto dai costituenti, minaccia l’intero edificio democratico scritto nella Costituzione repubblicana". Inoltre, spiegano, "in primavera non voteremo in realtà sulla separazione delle carriere, già in vigore con la legge Cartabia, né per una maggiore efficienza della giustizia", ma "siamo di fronte a un lucido progetto politico, che culminerebbe con il premierato, che mira a concentrare il potere nelle mani dell’Esecutivo, liberandolo da ogni controllo".

Dal Comitato fiorentino arriva anche l’invito "ad aderire alla raccolta firme online, partita il 22 dicembre, e che già ha superato quota 300.000 delle 500.000 necessarie".