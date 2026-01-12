Consiglio comunale di Firenze riceve una delegazione di iraniani

Il consiglio comunale di Firenze ha ricevuto questo pomeriggio una delegazione di donne e uomini iraniani dell'associazione Anahita, alla luce delle proteste in corso a Teheran, interrompendo la seduta per 15 minuti. "Si è trattato di un festo di attenzione" spiegano dall'ufficio di presidenza. "Derogando dunque a quanto stabilito dalla conferenza dei capigruppo per i lavori odierni, è stato deciso di ospitare la delegazione interrompendo la seduta. Rimane l'impegno a proseguire l'ascolto da parte del consiglio comunale, così come fatto sempre negli anni, anche attraverso la Commissione pace e relazioni internazionali".

