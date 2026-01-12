Il mondo delle due ruote entra ufficialmente nel circuito delle idee che meritano di essere condivise. In occasione di TEDx Spoleto che si è tenuto sabato 10 gennaio, dedicato al tema 'A motum mutandum' – per cambiare direzione -, Emiliano Malagoli, pilota paralimpico e fondatore dell’associazione Diversamente Disabili, ha portato sul palco la sua visione che è stata capace di cambiare il modo di intendere il motociclismo.

Una visione nata dopo l’incidente che gli ha stravolto la vita e che, contro ogni previsione, ha aperto una strada nuova: la moto non come semplice strumento sportivo o competitivo, ma come mezzo concreto di rinascita, autonomia e riscatto per persone con disabilità.

Dalla sua intuizione è nata Diversamente Disabili, oggi una realtà riconosciuta a livello internazionale nel panorama del motociclismo paralimpico. Un progetto che ha trasformato una visione in azione concreta e che oggi può contare su risultati tangibili, costruiti chilometro dopo chilometro:

-oltre 500 persone con disabilità rimesse in sella,

-più di 100 patenti AS (speciali) fatte rilasciare,

-la creazione di due campionati dedicati, uno italiano e uno europeo,

-numerosi eventi di mototerapia sul territorio nazionale,

-oltre 10.000 studenti incontrati nelle scuole attraverso progetti di educazione stradale.

Traguardi che raccontano un percorso fatto di passione, determinazione e una visione chiara, capace di trasformare un sogno considerato impossibile in un modello replicabile di sport, inclusione e sicurezza. Non a caso, l’esperienza di Diversamente Disabili ha ispirato la nascita di realtà simili anche all’estero, in paesi come Francia, Spagna e Stati Uniti.

La partecipazione di Emiliano Malagoli a TEDx Spoleto non è solo un riconoscimento al suo percorso personale, ma un passaggio significativo per l’intero mondo del motociclismo paralimpico, che entra così in un contesto culturale internazionale, dimostrando come passione, determinazione e inclusione possano generare un cambiamento reale.

"La moto mi ha insegnato che l’equilibrio non è stare fermi, ma continuare a muoversi", ha raccontato Malagoli dal palco. "E ho capito che le due ruote possono essere uno strumento potente per aiutare le persone a rialzarsi, dentro ma soprattutto fuori dalla pista".

Un messaggio chiaro per il settore moto: le due ruote non sono solo performance e competizione, ma anche opportunità, consapevolezza e futuro.

Fonte: Ufficio stampa