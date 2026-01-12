Andrà all'ex premier Enrico Letta il premio Campano d'Oro 2025

Venerdì 23 gennaio, alle ore 17.30, nell’Aula Magna del Palazzo della Sapienza, si terrà la cerimonia di conferimento del Campano d’Oro 2025 a Enrico Letta, pisano, 60 anni, laureato in Scienze politiche all'Università di Pisa nel 1994. Il premio, promosso dall’Associazione Laureati Ateneo Pisano (ALAP), rappresenta il riconoscimento con cui l’Università di Pisa valorizza il percorso di ex allievi che si sono distinti nel campo della cultura, della scienza, dell’industria e delle professioni.

L’ALAP ha attribuito il premio a Enrico Letta per il contributo costante e ultradecennale al rafforzamento di una visione europea concreta, maturata in una fase storica caratterizzata da profonde trasformazioni politiche, economiche e sociali. Le motivazioni del conferimento, illustrate dal presidente ALAP Paolo Ghezzi, tengono conto sia dell’esperienza istituzionale che lo ha portato a ricoprire l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri dal 2013 al 2014, sia della sua attività accademica svolta in ambito internazionale.

Nel suo percorso accademico, Enrico Letta ha svolto attività di insegnamento e ricerca in contesti universitari internazionali ed è stato direttore della Paris School of International Affairs (PSIA) di Sciences Po a Parigi. È autore di numerosi saggi dedicati in particolare ai temi dell’integrazione europea e alle trasformazioni dei sistemi politici ed economici contemporanei.

Il Campano d’Oro è stato istituito nel 1971 dall’ALAP come riconoscimento al prestigio raggiunto da ex allievi dell’Ateneo pisano distintisi nei rispettivi ambiti professionali. Al premiato viene consegnata una medaglia raffigurante la Torre del Campano, situata a pochi metri dal Palazzo della Sapienza, che deve il suo nome all’antica campana che per secoli ha scandito l’inizio e la fine delle lezioni universitarie.

Durante la cerimonia sono previsti i saluti del Rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, e del Sindaco di Pisa, Michele Conti. La laudatio sarà affidata ad Andreas M. T. de Guttry, professore emerito di Diritto internazionale della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Seguiranno la motivazione del conferimento del premio, la consegna del Campano d’Oro e l’intervento del premiato.

Nelle precedenti edizioni il Campano d’Oro è stato conferito, tra gli altri, a Carlo Azeglio Ciampi, Carlo Rubbia, Giuliano Amato, Mario Tobino, Marcello Pera, Tiziano Terzani, Remo Bodei, Antonio Cassese, Andrea Bocelli, Paolo Dario, Franco Mosca. L’ultimo premiato è stato Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari.

Fonte: Università di Pisa - ufficio stampa