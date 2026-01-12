Frana sulla Faentina, senso unico a San Bartolo e bus validi sui treni

Dopo la frana provocata dal distacco di un masso in località Pian del Mugnone, il Comune di Fiesole ha annunciato nuove modifiche alla viabilità per la chiusura della via Faentina.

Da domani alle 7, in via di San Bartolo sarà istituito “il senso unico di marcia in discesa, da via Bolognese verso via Bersaglio”. L’amministrazione comunale precisa che “la modifica resterà in vigore fino al 20 gennaio compreso, o comunque fino alla riapertura totale o parziale della via Faentina”.

Per limitare i disagi ai pendolari, il Comune ha inoltre ricordato che “da oggi fino al ripristino della normale circolazione stradale sulla via Faentina, i titolari di abbonamento Autolinee toscane (ogni tipologia di abbonamento) sulla tratta Caldine-Firenze, possono accedere liberamente ai servizi ferroviari sulla stessa tratta”.

Le misure resteranno operative fino al completo ripristino della viabilità sull’arteria colpita dalla frana.

