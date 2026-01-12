Gioco delle tre carte in centro a Firenze, due persone denunciate

La Guardia di Finanza contro il gioco delle tre carte in centro storico a Firenze: due cittadini rumeni denunciati

Prosegue l’azione della Guardia di Finanza contro il fenomeno del gioco delle tre carte nel cuore del centro storico, nell’ambito dei controlli coordinati dalla Prefettura di Firenze per il contrasto alla microcriminalità e alla devianza economica nelle aree a maggiore afflusso turistico.

Nel corso di un intervento mirato, una pattuglia della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza ha individuato due soggetti di nazionalità rumena, facenti parte del medesimo ‘gruppo di gioco’, intenti a esercitare il cosiddetto ‘gioco delle tre carte’ all’angolo tra via de’ Cerretani e via dei Rondinelli, una zona caratterizzata da un flusso elevatissimo di turisti e passanti.

I due uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di esercizio del gioco d’azzardo e l’attrezzatura utilizzata per la truffa è stata sequestrata. Contestualmente, grazie alla collaborazione tra Guardia di Finanza e Polizia di Stato, sono stati raccolti decisivi elementi investigativi che hanno permesso di applicare ai due soggetti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, disposta dal Questore di Firenze ai sensi della normativa antimafia.

