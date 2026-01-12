Incidente all'alba vicino a Orentano, un ferito

Cronaca Bientina
Condividi su:
Leggi su mobile

Un incidente è avvenuto tra i comuni di Bientina e Castelfranco di Sotto verso le 6 di oggi, lunedì 12 gennaio. Un furgone e un mezzo per la raccolta rifiuti si sono scontrati vicino a Orentano sulla Sp3.

Una persona è rimasta ferita ed è stato necessario il trasporto in pronto soccorso, sul posto era presente il personale inviato dal 118. Sul luogo anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Pisa che hanno messo in sicurezza il tutto. Si indaga sulle cause.

 

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
11 Gennaio 2026

Controlli in strada in provincia di Pisa: 10 denunce nell'ultima settimana

Nell'ultima settimana i controlli dei carabinieri del Comando provinciale di Pisa hanno portato alla denuncia in stato di libertà per 10 persone. In campo per le attività di monitoraggio i [...]

Montopoli in Val d'Arno
Cronaca
21 Dicembre 2025

Tenta l'estorsione in Valdera, poi investe un carabiniere e un militare gli spara: la ricostruzione

Il ventenne, di origini albanesi, sarebbe stato ferito alla spalla dagli spari dei carabinieri. Sarebbe fuggito in auto da un controllo dopo aver investito un militare. Alla base di tutto [...]

Montopoli in Val d'Arno
Cronaca
20 Dicembre 2025

Colpi di arma da fuoco nel Pisano, un 20enne colpito ad una spalla

Notte di tensione nel Pisano dove un 20enne è stato colpito ad una spalla da due colpi di arma da fuoco, tra Bientina e Montopoli in val d'Arno. Il ragazzo [...]



Tutte le notizie di Bientina

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina