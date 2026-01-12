Incidente all'alba vicino a Orentano, un ferito

Un incidente è avvenuto tra i comuni di Bientina e Castelfranco di Sotto verso le 6 di oggi, lunedì 12 gennaio. Un furgone e un mezzo per la raccolta rifiuti si sono scontrati vicino a Orentano sulla Sp3.

Una persona è rimasta ferita ed è stato necessario il trasporto in pronto soccorso, sul posto era presente il personale inviato dal 118. Sul luogo anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Pisa che hanno messo in sicurezza il tutto. Si indaga sulle cause.

