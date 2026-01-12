'Infantino' torna in scena a Lastra a Signa

“INFANTINO” torna in scena con una replica venerdì 16 gennaio alle ore 21.00 presso la Casa del Popolo di Tripetetolo, a Lastra a Signa. Lo spettacolo, firmato dal Teatro popolare d’arte, vede sul palco Vincenzo Infantino e Astra Lanz ed è un lavoro che intreccia parola, corpo e ritmo in una forma di teatro popolare contemporaneo, fisico e fortemente emotivo.

Attraverso un linguaggio diretto e potente, “INFANTINO” attraversa registri diversi – dal grottesco al lirico, dalla comicità alla tensione drammatica – costruendo un rapporto ravvicinato e autentico con il pubblico. Un teatro che non cerca la distanza, ma l’incontro, e che fa della scena uno spazio condiviso di racconto, energia e memoria.

La replica si inserisce nel percorso artistico del Teatro popolare d’arte, da anni impegnato in una ricerca che unisce tradizione e sperimentazione, portando il teatro nei luoghi della comunità e restituendogli una funzione viva, collettiva e partecipata.

L’appuntamento è per venerdì 16 gennaio, ore 21.00, alla Casa del Popolo di Tripetetolo

(Via Livornese 108 – Lastra a Signa, FI).

Ingresso: 10 euro.

Fonte: Teatro Popolare d'Arte Lastra a Signa

Notizie correlate