'Infantino' torna in scena a Lastra a Signa

Attualità Lastra a Signa
Condividi su:
Leggi su mobile

'Infantino' torna in scena con una replica venerdì 16 gennaio alle ore 21.00 presso la Casa del Popolo di Tripetetolo, a Lastra a Signa

“INFANTINO” torna in scena con una replica venerdì 16 gennaio alle ore 21.00 presso la Casa del Popolo di Tripetetolo, a Lastra a Signa. Lo spettacolo, firmato dal Teatro popolare d’arte, vede sul palco Vincenzo Infantino e Astra Lanz ed è un lavoro che intreccia parola, corpo e ritmo in una forma di teatro popolare contemporaneo, fisico e fortemente emotivo.

Attraverso un linguaggio diretto e potente, “INFANTINO” attraversa registri diversi – dal grottesco al lirico, dalla comicità alla tensione drammatica – costruendo un rapporto ravvicinato e autentico con il pubblico. Un teatro che non cerca la distanza, ma l’incontro, e che fa della scena uno spazio condiviso di racconto, energia e memoria.

La replica si inserisce nel percorso artistico del Teatro popolare d’arte, da anni impegnato in una ricerca che unisce tradizione e sperimentazione, portando il teatro nei luoghi della comunità e restituendogli una funzione viva, collettiva e partecipata.

L’appuntamento è per venerdì 16 gennaio, ore 21.00, alla Casa del Popolo di Tripetetolo
(Via Livornese 108 – Lastra a Signa, FI).
Ingresso: 10 euro.

Fonte: Teatro Popolare d'Arte Lastra a Signa

Notizie correlate

Lastra a Signa
Attualità
9 Gennaio 2026

Un pomeriggio per incontrarsi, giocare, fare musica e stare insieme: a Lastra a Signa 'Nonni e Ninnoli'

Prende il via a Lastra a Signa “Nonni e Ninnoli”, un percorso intergenerazionale gratuito pensato per favorire l’incontro tra nonni, bambini e famiglie attraverso il teatro, il ritmo, la musica e [...]

Lastra a Signa
Attualità
7 Gennaio 2026

Torrente Pesa a Ginestra Fiorentina: concluso intervento di messa in sicurezza e in arrivo nuovi finanziamenti

Sul Torrente Pesa si interviene ormai da molto tempo con grande attenzione al rispetto delle fisiologiche dinamiche naturali, del paesaggio di particolare pregio e per la massima conservazione della risorsa [...]

Firenze
Attualità
30 Dicembre 2025

Dall'alluvione alla Banca di Cambiano, dalle elezioni alla scuola: i più letti del 2025 su gonews.it

È stato un anno ricco di notizie per la Toscana e per l'Empolese Valdelsa, segnato perlopiù dalla cronaca e dalla politica, ma ricco anche di avvenimenti particolari. Gonews.it si conferma [...]



Tutte le notizie di Lastra a Signa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina