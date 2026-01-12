Laura Manetti torna in grande stile: guida l’Use Rosa Scotti alla settima vittoria consecutiva

C’è una giocatrice che, dopo un avvio un po’ in sordina, è cresciuta assieme all’Use Rosa Scotti. E’ Laura Manetti. L’ex capitana, dopo aver saltato lo sorso campionato per impegni professionali, è tornata quest’anno in campo dando un contributo a dir poco importante alla squadra.

Sabato con Milano, una prestazione da 11 punti, 5 rimbalzi e 17 di valutazione e, come sempre, tanta tanta sostanza in attacco e in difesa.

"La prima partita dopo la sosta di fine anno è sempre particolare – spiega– noi durante questa sosta ci siamo allenate bene e tanto per farci trovare pronte alla ripresa. E’ successo un po’ come accadde in quel momento difficile all’esordio, quando sfruttammo la pausa anche per fare gruppo ed unirci. Anche stavolta è stato così ed abbiamo trovato il nostro giusto equilibrio. In campo con Milano, che si è confermata un’ottima squadra con tante ex che sono stata felice di ritrovare, si è visto".

"All’inizio eravamo un po’ nervose – prosegue – forse c’è ancora qualche fantasma da scacciare una volta per tutte e noi lo facciamo anche con gesti semplici tipo una pacca sulla spalla o un incitamento. Sono cose piccole ma importanti che ci hanno permesso di iniziare a difendere ed a giocare al meglio arrivando così alla vittoria. La settima consecutiva dopo la sosta è un bel segnale che abbiamo dato”. “Personalmente – conclude Laura Manetti – sono contenta e penso di poter dare ancora di più al gruppo ed alle compagne. Ora devo conciliare lavoro ed allenamenti e, grazie alle mie compagne, ci sto riuscendo. Quindi proseguiamo con fiducia il nostro campionato".

Campionato che sabato propone alla Scotti un bel banco di prova, la trasferta sul campo della Virtus Cagliari. Appuntamento alle 16, partita anticipata per permettere alla squadra di rientrare in serata dalla Sardegna.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa