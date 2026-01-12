Condanna definitiva per maltrattamenti in famiglia, 60enne in carcere

I carabinieri di Rosignano Marittimo hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 60 anni, condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Secondo quanto riferito in una nota, le condotte sarebbero perdurate per diversi mesi fino alla presentazione di una querela, dalla quale sono scattate le indagini condotte dai carabinieri di Cecina. Gli accertamenti hanno portato a una prima decisione del Tribunale di Livorno, successivamente resa poi definitiva da quella della Corte di Appello di Firenze.

A seguito di quest’ultimo provvedimento, i carabinieri hanno rintracciato il 60enne e lo hanno arrestato. Dopo le formalità di rito il 60enne è stato condotto nel carcere di Livorno.