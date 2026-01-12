Metrocittà: consiglieri del Centrodestra e dei Civici per il Cambiamento al fianco del popolo iraniano

Politica e Opinioni Firenze
Consiglieri Città Metropolitana Firenze Alessandro Scipioni, Claudio Gemelli, Gianni Vinattieri e Vittorio Picchianti

Alessandro Scipioni, Claudio Gemelli, Gianni Vinattieri e Vittorio Picchianti: "Siamo al fianco di un popolo che chiede libertà, giustizia e autodeterminazione"

I consiglieri metropolitani del Centrodestra e di Civici per il Cambiamento Alessandro Scipioni, Claudio Gemelli, Gianni Vinattieri e Vittorio Picchianti, esprimono la loro piena e convinta solidarietà al popolo iraniano, "da anni vittima di un regime teocratico che nega libertà fondamentali, diritti civili e dignità umana".

"Siamo al fianco di un popolo che chiede libertà, giustizia e autodeterminazione", dichiarano i consiglieri. "Condanniamo senza ambiguità la violenza brutale di una teocrazia criminale che soffoca nel sangue ogni aspirazione democratica e reprime il dissenso con il terrore".

Secondo i consiglieri, la crisi iraniana è il risultato di un fallimento profondo e strutturale: "L’Iran è piegato da una grave crisi economica e sociale, causata da una classe dirigente ideologizzata che antepone la dottrina alla vita umana. Le richieste che arrivano dalla società iraniana non sono solo economiche, ma riguardano riforme, libertà individuali e diritti universali".

"La causa del popolo iraniano non è una battaglia locale, ma una questione che riguarda tutta la comunità internazionale", concludono Scipioni, Gemelli, Vinattieri e Picchianti. "Difendere la libertà e opporsi a ogni forma di regime liberticida è un dovere morale e politico. Non si può restare indifferenti di fronte a chi lotta pacificamente per un futuro democratico".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

