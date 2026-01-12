Nuovo Museo della Polizia, al via la collaborazione con le Gallerie degli Uffizi

Stamattina il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani e il Direttore delle Gallerie degli Uffizi, dott. Simone Verde, hanno firmato un protocollo di collaborazione teso ad avviare una cooperazione di carattere tecnico, scientifico e culturale, finalizzata alla progettazione e all’allestimento del nuovo Polo Museale della Polizia di Stato. Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e identitario dell’Istituzione, con finalità educative e di diffusione della cultura della legalità destinato all’integrazione del futuro Museo della Polizia nel Sistema Museale Nazionale.

Grazie a questa intesa le Gallerie degli Uffizi, istituto autonomo del Ministero della Cultura di rilevanza internazionale, fornirà il proprio contributo di esperienza e know-how, affiancando il Dipartimento della Pubblica Sicurezza nella definizione dei contenuti, nel supporto critico alle scelte architettoniche e museografiche e nella curatela degli allestimenti.

L’iniziativa altresì rafforza ulteriormente il dialogo istituzionale tra il mondo della sicurezza e quello della cultura, riaffermando il valore della memoria storica come strumento di conoscenza e partecipazione civile e contribuendo a consolidare il rapporto di fiducia tra la Polizia di Stato e il cittadino.

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio stampa