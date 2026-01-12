A Certaldo arriva 'Pegaso Metropolitano': una svolta per la mobilità della Valdelsa

Con l’estensione dell’abbonamento unico a tutti i 41 comuni del territorio metropolitano, si compie un passo decisivo verso una mobilità più semplice, integrata ed economicamente accessibile
Una notizia di grande importanza per il Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Firenze e, in particolare, per i cittadini di Certaldo e di tutta la Valdelsa.
Grazie a un unico titolo di viaggio a prezzi agevolati sarà possibile utilizzare bus, treni e tramvie, semplificando in modo concreto gli spostamenti quotidiani di studenti, lavoratori e pendolari e favorendo l’intermodalità. Una svolta attesa da anni, che migliora l’accessibilità dei nostri territori e rafforza il collegamento con Firenze, rendendo più moderno ed efficiente l’intero sistema di mobilità.
"Accogliamo con grande soddisfazione l’arrivo del Pegaso Metropolitano anche per il nostro territorio – dichiara il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli –. È una decisione importante che rappresenta un vero cambio di passo per la mobilità dei nostri cittadini. Finalmente studenti, lavoratori e pendolari potranno muoversi con maggiore semplicità, risparmiando tempo e risorse, grazie a un sistema integrato ed efficiente. Questo risultato dimostra che il lavoro di squadra tra i Comuni e la Città Metropolitana può portare a soluzioni concrete e utili per le comunità locali".
Il sindaco Campatelli esprime inoltre un ringraziamento alla sindaca di Firenze e della Città Metropolitana, Sara Funaro, "per l’attenzione dimostrata verso le esigenze dei territori e per l’impegno profuso nel costruire una mobilità davvero metropolitana, capace di rispondere ai bisogni quotidiani dei cittadini".
"Ora – conclude Campatelli – è fondamentale continuare su questa strada, lavorando per aumentare il numero delle corse, soprattutto verso Firenze, così da rendere il trasporto pubblico sempre più competitivo e realmente alternativo all’uso dell’auto privata".
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa
