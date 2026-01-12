A Certaldo arriva 'Pegaso Metropolitano': una svolta per la mobilità della Valdelsa

Una notizia di grande importanza per il Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana di Firenze e, in particolare, per i cittadini di Certaldo e di tutta la Valdelsa.

Con l’estensione dell’abbonamento unico 'Pegaso Metropolitano' a tutti i 41 comuni del territorio metropolitano, si compie un passo decisivo verso una mobilità più semplice, integrata ed economicamente accessibile.

Grazie a un unico titolo di viaggio a prezzi agevolati sarà possibile utilizzare bus, treni e tramvie, semplificando in modo concreto gli spostamenti quotidiani di studenti, lavoratori e pendolari e favorendo l’intermodalità. Una svolta attesa da anni, che migliora l’accessibilità dei nostri territori e rafforza il collegamento con Firenze, rendendo più moderno ed efficiente l’intero sistema di mobilità.

"Accogliamo con grande soddisfazione l’arrivo del Pegaso Metropolitano anche per il nostro territorio – dichiara il sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli –. È una decisione importante che rappresenta un vero cambio di passo per la mobilità dei nostri cittadini. Finalmente studenti, lavoratori e pendolari potranno muoversi con maggiore semplicità, risparmiando tempo e risorse, grazie a un sistema integrato ed efficiente. Questo risultato dimostra che il lavoro di squadra tra i Comuni e la Città Metropolitana può portare a soluzioni concrete e utili per le comunità locali".

Il sindaco Campatelli esprime inoltre un ringraziamento alla sindaca di Firenze e della Città Metropolitana, Sara Funaro, "per l’attenzione dimostrata verso le esigenze dei territori e per l’impegno profuso nel costruire una mobilità davvero metropolitana, capace di rispondere ai bisogni quotidiani dei cittadini".

"Ora – conclude Campatelli – è fondamentale continuare su questa strada, lavorando per aumentare il numero delle corse, soprattutto verso Firenze, così da rendere il trasporto pubblico sempre più competitivo e realmente alternativo all’uso dell’auto privata".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa