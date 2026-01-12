Pisa festeggia i cento anni di Lamberto Paradossi

Il Comune di Pisa ha fatto gli auguri al signor Lamberto Paradossi in occasione del suo 100esimo compleanno. L’ha incontrato nella sua residenza a Pisa l’assessore Giovanna Bonanno, omaggiandolo di un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri del sindaco di Pisa, Michele Conti.

Nato a Pisa il 3 gennaio 1926, Lamberto Paradossi ha sempre vissuto in città, dove ha svolto la sua attività lavorativa dapprima nell’ambito della decorazione del vetro e successivamente come impiegato presso la Farmaceutici Biagini. Parallelamente al lavoro, ha coltivato per tutta la vita una profonda passione per il disegno e la pittura, creando numerosi quadri ispirati ai più suggestivi scorci della città di Pisa e diversi ritratti, raffiguranti sia persone comuni sia personaggi noti. Alcune delle sue opere sono state esposte in passato presso associazioni culturali.

All’incontro erano presenti anche i familiari, che hanno condiviso e celebrato con lui questo significativo traguardo.

