Potenziamento aeroporto di Firenze, presentati ricorsi da associazioni ambientaliste

Presentati ricorsi contro il masterplan per il potenziamento dell'aeroporto di Firenze con la nuova pista. A ricorrere contro il progetto sono 14 associazioni ambientaliste e comitati di cittadini, che in una nota comunicano: "Venerdì 9 gennaio 2026 lo Studio Legale Giovannelli, Masi, Cecconi & Associati ha notificato ai Ministeri e alle Amministrazioni coinvolte quattro ricorsi per l’annullamento del Decreto del MASE di VIA-VAS n. 678/2025 (e di tutti gli altri atti connessi), con il quale è stata decretata la presunta compatibilità ambientale tra il progettato sviluppo aeroportuale e l’area del Parco Agricolo della Piana Firenze-Prato-Pistoia". Nei termini di legge "i ricorsi saranno depositati davanti al TAR Toscana".

L’azione è stata promossa da Associazione degli Amici di Pisa APS, Comitato No Aeroporto di Prato e Provincia, Forum Ambientalista ODV, Associazione IL BINARIO G.I.A.N. APS, Associazione Il Giardino dei Fenicotteri Piana di Lecore APS, ISDE Italia Associazione Medici per l’Ambiente, Italia Nostra Associazione Nazionale APS, Legambiente Nazionale APS, Lipu Associazione ODV, Medicina Democratica ETS, Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Prato, VAS Vita Ambiente Salute ODV, WWF Italia ETS, Una Città in Comune -Pisa.

Dopo la pubblicazione del decreto di Valutazione d’Impatto Ambientale sul nuovo aeroporto di Firenze anche i Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino, Calenzano, Carmignano e Poggio a Caiano, avevano annunciato la volontà di presentare ricorso al TAR.