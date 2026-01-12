Presentata la nuova segreteria del Pd Sesto Fiorentino: "Vogliamo una città più giusta, solidale, aperta"

"Con l’inizio del nuovo anno, e dopo l’elezione di Sara Bosi come nuova segretaria insieme al rinnovo della guida dei Giovani Democratici, il Partito Democratico di Sesto Fiorentino apre una nuova fase del proprio percorso. Un passaggio importante, che per noi significa rinnovare energie, idee e attenzione verso le giovani generazioni, il cui contributo è fondamentale per costruire il futuro della nostra comunità.

La nuova Segreteria del PD Sesto Fiorentino è oggi pienamente operativa ed è composta da Sara Bosi (Segretaria), Antonio Bindi (Vicesegretario), Stefano Cosi, Stefano Gennai, Alessandro Iasiello, Marco Calzolari, Giulia Barducci, Barbara Menichetti e Catalina Schezzini (Tesoriera), Tommaso Bruni (Segretario Giovani Democratici). Un gruppo di persone con esperienze e sensibilità diverse, unite dalla volontà di lavorare insieme per il bene della città.

Viviamo un momento difficile, in Italia, in Europa e nel mondo. Guerre, crisi economiche e scelte sbagliate stanno pesando soprattutto su chi già fa più fatica: famiglie, lavoratrici e lavoratori, pensionati, giovani. In molti contesti internazionali assistiamo a decisioni che allontanano la pace e la cooperazione, dove il dialogo e la tutela delle persone vengono messi in secondo piano, con conseguenze pesanti per le popolazioni coinvolte.

Di fronte a tutto questo, crediamo che la politica debba tornare a essere uno strumento utile, capace di ascoltare e di dare risposte concrete. Per questo il PD di Sesto Fiorentino, con una segreteria ora completa e rinnovata, ha già iniziato a lavorare alle proposte per le elezioni amministrative del 2026, un appuntamento decisivo per il futuro della città.

Il nostro obiettivo è chiaro: una Sesto Fiorentino che non lasci indietro nessuno. Vogliamo servizi pubblici che funzionino davvero, sostegno a chi è in difficoltà, diritti tutelati e nuove opportunità, soprattutto per le persone più giovani. Vogliamo una città più giusta, solidale e aperta, costruita insieme a chi la vive ogni giorno.

Questo è l’impegno del Partito Democratico di Sesto Fiorentino per il nuovo anno: lavorare con serietà, ascolto e responsabilità per dare a Sesto Fiorentino un futuro migliore, a partire dalle persone".

Sara Bosi, segretaria comunale del PD di Sesto Fiorentino

