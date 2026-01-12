Debacle a Rosignano per l'Abc Solettificio Manetti

Una vera e propria debacle. Difficile definire diversamente la gara che vede l’Abc Solettificio Manetti cadere a Rosignano. Nel 78-74 finale è racchiusa una squadra che non riesce a rialzarsi lontano da casa e che chiude nel peggiore dei modi il girone di andata. Privi di Lazzeri, ma con Landi al rientro dopo un mese di stop, i ragazzi di Riccardo Paludi inseguono praticamente per tutta la partita. Ritmo, aggressività, intensità, carattere: tutte le cose che sono mancate questa sera, e che ormai da troppo tempo mancano lontano dal PalaBetti. Ed è difficile pensare di poter vincere se questo è l’atteggiamento. Onore a Rosignano, che ha saputo mettere in campo tutto ciò che è mancato a questa Abc.

LA CRONACA

Partenza sprint per i padroni di casa, che mettono subito la testa avanti toccando il 14-8 metà frazione. La difesa castellana fatica a trovare incisività, così Rosignano resta in controllo nonostante i tentativi gialloblu di impattare. Tentativi che, di fatto, si fermano sul -3 per il 18-15 a firma Mancini, che diventa 25-22 al primo riposo.

Cantini inaugura la seconda frazione e infila il sorpasso dopo tre giri di cronometro (29-30), ma la tripla dell’ex di turno Geromin ristabilisce il controllo locale al 15′ (34-32). Mentre l’Abc soffre la verve livornese a rimbalzo, si viaggia sul botta e risposta fino al 44-43 su cui si va all’intervallo.

Nella ripresa, dopo il punto a punto iniziale, due triple a stretto giro di Biancani e l’arresto e tiro di Ticà in mezzo all’area siglano il primo, vero, tentativo di allungo locale: 60-50 al 25′. L’Abc perde completamente il bandolo della matassa, e mentre la difesa fa acqua da tutte le parti, l’attacco si affida a giocate personali ben lontane dal gioco corale espresso in altre occasioni. Sul -13, Berni dalla media distanza rompe gli indugi gialloblu, ma Rosignano resta in saldo controllo fino al 67-54 su cui suona la terza sirena.

Nell’ultimo quarto l’Abc alza finalmente l’intensità in difesa, mentre Landi e Torrigiani dimezzano lo svantaggio: 67-61 dopo quattro giri di cronometro. E sono proprio cinque punti di un ispiratissimo Landi che arrivano a suggellare un parziale di 0-12 per il -1 a metà frazione (67-66). Il primo canestro locale arriva dopo sette minuti a firma Brunelli, finché un gioco da tre punti di Corbinelli impatta a quota 71 quando partono gli ultimi 120 secondi. Berni dalla lunetta fa 2/2 per il sorpasso, ma Geromin da tre e Brunelli da sotto scrivono l’amaro finale.

SEI ROSE ROSIGNANO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 78-74

Sei Rose Rosignano: Pomarolli ne, Biancani 18, Boldrini 3, Ticà V., Brunelli 21, Dell’Aiuto ne, Ticà P. 9, Geromin 16, Rubini, Angiolini 2, Bartoli 2, Dalle Ave 7. All. Biancani. Ass. Marmugi, Lippi.

Abc Solettificio Manetti: Ticciati 4, Corbinelli 7, Talluri, Berni 8, Torrigiani 15, Carzoli ne, Landi 9, Cantini 4, Mancini 15, Pedicone 12. All. Paludi. Ass. Calvani, Chiarugi.

Parziali: 25-22, 44-43 (19-21), 67-54 (23-11), 78-74 (11-20)

Arbitri: Putaggio di Firenze, Campatelli di Sesto Fiorentino.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

