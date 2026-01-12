San Miniato piange Laura Anfossi: ex docente e vicepreside, fu consigliera comunale DC

Ne dà il triste annuncio l'Amministrazione comunale. Anfossi era stata docente di matematica e vice preside delle scuole medie nel centro storico. Dal 1985 al 1994 ricoprì il ruolo di consigliera comunale della DC
È scomparsa Laura Anfossi, a lungo docente di matematica e vice preside delle scuole medie del centro storico di San Miniato. Ne dà il triste annuncio l'Amministrazione comunale.
"San Miniato perde una donna di grande valore", scrive il comune. Anfossi, oltre all’impegno educativo, ha avuto un ruolo politico attivo come consigliera comunale della Democrazia Cristiana dal 1985 al 1994.
"Ai figli, ai familiari, a tutte le persone che le volevano bene - prosegue - vanno le condoglianze di tutta l’Amministrazione di San Miniato".
