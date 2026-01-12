Mentre il sindaco Roberto Giannoni definisce il 2026 l’anno della 'cura' per riportare Santa Croce a piena funzionalità e decoro, il gruppo consiliare d'opposizione, Insieme per Santa Croce, annuncia in una nota che presenterà all'Amministrazione una serie di richieste di chiarimenti su temi considerati prioritari dai cittadini. Tra questi, la riorganizzazione del mercato settimanale, lo stato delle strutture sportive e la gestione della raccolta rifiuti da parte di Geofor, quest'ultima spesso oggetto di segnalazioni e polemiche. "Chiediamo se siano state applicate sanzioni a Geofor per i mancati ritiri e, in caso affermativo, a quanto ammontano", scrivono i consiglieri.

Il gruppo infine si interroga se la 'cura', "tanto sbandierata dal Sindaco", sia davvero in atto, viste le condizioni del territorio: "Santa Croce appare sporca, con rifiuti abbandonati in più zone della città, una situazione sotto gli occhi di tutti e sempre più segnalata dai cittadini. Una condizione che stride fortemente con la narrazione di un servizio efficiente e in miglioramento".

"Il nostro obiettivo non è la polemica fine a sé stessa, ma garantire trasparenza, controllo sull’azione amministrativa e tutela dell’interesse pubblico - concludono - Se una 'cura' esiste, deve essere misurabile nei fatti. E, ad oggi, ci pare che questa cura non solo non stia dando risultati, ma forse non sia mai realmente iniziata".

La nota integrale

"Nei prossimi giorni come Gruppo Consiliare di opposizione presenteremo all’Amministrazione comunale una serie di richieste di informazioni e chiarimenti su temi rilevanti per la vita della città, emersi sia attraverso la stampa, sia dall’osservazione diretta delle condizioni del territorio e delle strutture pubbliche.

Le richieste riguarderanno, in particolare, la riorganizzazione del mercato settimanale in Piazza del Popolo, la gestione e lo stato delle strutture sportive scolastiche – dal campetto delle scuole medie alla palestra di Staffoli, oggi prova di riscaldamento funzionante – nonché recenti interventi effettuati sugli impianti comunali, come se la sostituzione delle lampade nella palestra delle scuole medie è un primo passo per prevedere un piano di efficientamento energetico di altri edifici pubblici.

Un'attenzione particolare sarà rivolta al tema della raccolta dei rifiuti, sul quale negli ultimi mesi si sono susseguite dichiarazioni pubbliche, sui social e sulla stampa, da parte della Vicesindaca e Assessora all’Ambiente.

Alla luce di tali esternazioni, chiederemo di conoscere in modo puntuale quali siano le reali novità previste per il servizio nel 2026, come si intenda organizzare la raccolta nei condomìni e quali costi comporteranno eventuali modifiche, verificando se siano già inseriti nel Piano Economico Finanziario.

Ma soprattutto, come Gruppo di opposizione, sentiamo il dovere di porre una domanda politica chiara: la 'cura' tanto sbandierata dal Sindaco, che a suo dire dovrebbe proseguire, è davvero in atto?

In questi giorni Santa Croce appare sporca, con rifiuti abbandonati in più zone del territorio, una situazione sotto gli occhi di tutti e sempre più spesso segnalata dai cittadini. Una condizione che stride fortemente con la narrazione di un servizio efficiente e in miglioramento.

A questo si aggiunge il tema dei mancati ritiri e delle eventuali responsabilità del gestore: per questo chiederemo se siano state applicate penali alla società Geofor e, in caso affermativo, per quali importi. Anche su questo aspetto riteniamo indispensabile fare chiarezza.

Il nostro obiettivo non è la polemica fine a sé stessa, ma la trasparenza, il controllo sull’azione amministrativa e la tutela dell’interesse pubblico. Se una “cura” esiste, deve essere misurabile nei fatti. E, ad oggi, ci pare che questa cura non solo non stia dando risultati, ma che forse non sia mai realmente iniziata".

Gruppo Consiliare Insieme per Santa Croce

