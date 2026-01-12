Anche quest’anno sono tantissime le scuole dell’Empolese Valdelsa che confermano la loro adesione al progetto 'Acqua Buona', promosso da Acque insieme alle amministrazioni comunali del territorio. Saranno oltre 3mila le alunne e gli alunni che, ogni giorno, potranno bere l’acqua della rete idrica durante l’attività scolastica, contribuendo in questo modo alla diffusione di una cultura dell’ambiente e della responsabilità verso le risorse naturali.

Attivo dal 2007, il progetto è gratuito per i Comuni in cui Acque gestisce il servizio idrico integrato, e ha tra i suoi obiettivi principali la riduzione della plastica monouso e la promozione dell’acqua della rete idrica: sicura, controllata e a chilometro zero. Oltre all’attività di sensibilizzazione nelle scuole, Acqua Buona prevede analisi aggiuntive dell’acqua erogata nei plessi scolastici, che si sommano ai controlli ordinari sulla rete idrica. A questo fa seguito la divulgazione dei risultati, consultabili dal sito di Acque (come per le analisi lungo l’acquedotto), permettendo agli interessati di conoscere le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua distribuita. Infine, vengono diffuse ulteriori buone pratiche, tramite la fornitura di brocche e borracce, promuovendo comportamenti sostenibili e una cultura 'plastic free'.

Nell’Empolese Valdelsa il progetto coinvolge numerosi istituti scolastici a Cerreto Guidi, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci, che anche per quest’anno scolastico hanno scelto di investire sull’educazione ambientale e sul valore delle buone pratiche quotidiane. In totale, oltre 3.000 studenti che, bevendo acqua della rete idrica durante l’anno scolastico, evitano il consumo di circa 6 tonnellate di plastica usa e getta e consentono un risparmio per la collettività di oltre 50mila euro rispetto all’alternativo utilizzo di acqua in bottiglia.

"Se vogliamo salvaguardare il Pianeta, dobbiamo partire dall’educazione e dalla consapevolezza delle nuove generazioni - sottolinea il presidente di Acque, Simone Millozzi - Progetti come Acqua Buona rappresentano un seme di questo cambiamento: insegnano ai più giovani che il rispetto per l’acqua è rispetto per la vita stessa. Ogni bicchiere riempito a scuola è un piccolo gesto che contribuisce a ridurre la plastica, a valorizzare una risorsa locale e a costruire un futuro più sostenibile. Il nostro impegno, come gestore, è continuare a garantire un’acqua sicura e di qualità, con controlli quotidiani e una visione di lungo periodo sul valore di questa risorsa preziosa".

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa

