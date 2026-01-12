Stop alle sigarette con i corsi antifumo di Lilt Firenze

Anno nuovo, è tempo di buoni propositi. Perché non quello di smettere di fumare? Lilt Firenze organizza una nuova sessione del gruppo anti fumo: il primo appuntamento è previsto per martedì 20 gennaio. Gli incontri, otto in totale, si svolgeranno nella sede Lilt di viale Giannotti, ogni martedì e ogni venerdì dalle 19.30 alle 21 e verranno condotti dalla dottoressa Claudia Bricci, psicologa e psicoterapeuta coordinatrice dei gruppi di disassuefazione della Lilt.

“Il nostro metodo punta sulla motivazione personale: per dire addio alle sigarette è fondamentale individuare per ciascuno quella giusta” spiega Bricci. “Durante gli incontri puntiamo a risolvere gli aspetti psicologici della dipendenza dal fumo, il gruppo poi favorisce la condivisione e genera solidarietà; fornisce rinforzi e soluzioni soprattutto nei momenti di difficoltà, inevitabili in un percorso di uscita da una dipendenza".

I partecipanti sono costantemente stimolati a provare nel concreto a smettere di fumare, il percorso si articola in tre fasi: la prima consiste nell’analisi delle motivazioni personali ed emotive che spingono il fumatore ad accendere una sigaretta, la seconda in una prova di astinenza- stop al fumo, l'ultima è centrata sul mantenimento e il sostegno alla nuova condizione di non fumatore. “Il percorso è graduale e non è veloce, ma il 70% dei partecipanti al corso antifumo organizzato da Lilt Firenze abbandona le sigarette” conclude Bricci.

“I benefici per la salute sono subito evidenti e aumentano con il tempo: non è mai troppo tardi per smettere di fumare e prendersi cura della propria salute” commenta Alexander Peirano presidente Lilt Firenze. Lilt è impegnata nella prevenzione primaria, che riguarda lo stile e le abitudini di vita della persona e la lotta ai danni del tabagismo, attraverso i Gruppi di Disassuefazione al fumo ma anche con interventi di sensibilizzazione nelle aziende e nelle scuole del territorio, ne è un tassello importante”.