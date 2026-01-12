Spaccio alle Cerbaie, la sindaca Donnini incontra i vertici dei carabinieri

A seguito delle determinazioni dell'ultimo comitato ordine pubblico e sicurezza avvenuto in prefettura lo scorso 16 dicembre, sono iniziate le operazioni concertate per contrastare l'attività di spaccio con l'ausilio di uno squadrone di Cacciatori di Puglia, del 6° Battaglione carabinieri “Toscana” con le unità cinofile e del nucleo elicotteri di Pisa. I militari stanno già operando nell'ampia area boschiva a cavallo fra quattro province.

Nella mattinata di oggi la sindaca Emma Donnini ha infatti incontrato i vertici provinciali e locali dell'Arma dei Carabinieri per fare il punto sulla questione Cerbaie: presenti all'incontro con la sindaca Emma Donnini il comandante provinciale Luigi De Simone, il comandante della compagnia di Empoli Angelo Corrente e il luogotenente della stazione di Fucecchio Pietro Pirina.

“Ringrazio tutte le istituzioni preposte alla gestione della sicurezza – spiega la sindaca Emma Donnini- a partire dalla prefetto Francesco Ferrandino, che ha sempre dimostrato particolare attenzione alle istanze da me poste per rappresentare le esigenze del nostro territorio. Ringrazio anche i vertici dell'Arma e tutti gli uomini e le donne coinvolte nelle operazioni fondamentali per riportare la legalità in quest'area così importante di Fucecchio; a fare la differenza in contesti così complessi è infatti sempre e solo l'azione strutturata degli organi competenti. Quello che vediamo oggi è frutto di un importante lavoro condiviso tra amministrazione e forze dell'ordine di valutazione del problema e di studio di soluzioni adeguate. Infine ma non per importanza mi sento in dovere di ringraziare i cittadini che continuano a dimostrare fiducia nelle istituzioni”.

