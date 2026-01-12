Taxi Pisa, pubblicata la graduatoria definitiva per il rilascio di nuove licenze

Il Comune di Pisa ha approvato la graduatoria definitiva del concorso pubblico straordinario per il rilascio di nuove licenze taxi, avviando le procedure per la successiva assegnazione delle licenze ai candidati risultati idonei. Il provvedimento fa seguito a un iter amministrativo lungo e complesso, segnato altresì dalla presentazione di alcuni ricorsi al TAR della Toscana ad oggi ancora pendenti.

“L’Amministrazione comunale - dichiara l’assessore al commercio, Paolo Pesciatini - ha ritenuto doveroso procedere alla pubblicazione della graduatoria definitiva e all’avvio dell’assegnazione delle licenze taxi alla luce di diversi elementi. In primo luogo, il TAR della Toscana non ha accolto le istanze cautelari e non ha disposto la sospensione della procedura concorsuale, consentendo quindi al Comune di proseguire l’iter amministrativo previsto dal bando. Allo stesso tempo, abbiamo ritenuto necessario dare una risposta concreta al crescente fabbisogno locale di trasporto pubblico non di linea, che interessa cittadini, lavoratori e visitatori della città. Dopo un procedimento particolarmente complesso e prolungato, i cui tempi di definizione stanno ormai eccedendo la durata prevista per la procedura, era doveroso garantire un equilibrato bilanciamento tra la pendenza del contenzioso e il legittimo interesse dei candidati utilmente collocati in graduatoria a ottenere l’assegnazione delle licenze nei tempi previsti. Va inoltre considerato che il numero dei candidati risultati idonei e collocati in posizione utile è inferiore al numero di licenze messe a bando: dodici candidati a fronte di sedici licenze disponibili. Anche questo elemento ha rafforzato la scelta di procedere, nel rispetto delle norme e delle verifiche previste, all’assegnazione delle licenze, fermo restando quanto sarà eventualmente stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale”.

La graduatoria definitiva è pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” del sito istituzionale del Comune di Pisa. Il concorso straordinario, indetto in attuazione della normativa nazionale per rispondere all’aumento strutturale della domanda di trasporto pubblico non di linea, prevedeva il rilascio a titolo oneroso di 16 nuove licenze taxi, di cui 3 abbinate a veicoli appositamente attrezzati per consentire l’accesso autonomo alle persone con grave disabilità motoria, e l’obbligo di utilizzo di veicoli a basse emissioni.

