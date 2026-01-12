Torneo Elite di Subbuteo a Castelfiorentino: in gara giocatori da tutta Italia

Giocatori di Subbuteo da tutta Italia in sfida a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Sono oltre 80 gli iscritti Torneo Elite nazionale, in scena domenica 18 gennaio nel comune dell'Empolese Valdelsa. Ad ospitare la gara sarà la squadra locale, il Subbuteo Club Castelfiorentino, fresco di promozione in serie B nel novembre scorso.

"Il torneo sarà valido per il ranking individuale a livello nazionale" spiega Fabio Pasquini, vice capitano del club castellano, "abbiamo iscritti da tantissime città italiane, compresa ovviamente tutta la Toscana. Ci saranno anche giocatori di alto livello, che hanno fatto campionati europei e mondiali".

L'appuntamento, a ingresso libero per il pubblico, è dalle 9 fino al tardo pomeriggio al circolo Arci I Praticelli, dove ha sede il team gialloblu. "Ci sarà anche la presenza della sindaca Francesca Giannì e del vicesindaco Fabio Tinti (con delega allo sport) che verranno a trovarci". Dopo la storica promozione, arrivata nel decimo anniversario del club, il torneo ormai imminente rappresenta un'altra soddisfazione: "È motivo di grande orgoglio ricevere così tanti giocatori per un evento così importante. Abbiamo conquistato la serie B nel torneo a squadre, ora ci teniamo a fare bella figura anche negli individuali", poiché come spiegato, ogni giocatore gareggerà a livello individuale.

Il tifo è aperto a tutti e tutte, anche ai curiosi del Subbuteo. Altre informazioni utili sulla pagina facebook Subbuteo Club Castelfiorentino.

